EL ‍: Canal+ interdit de diffuser l'OL et Lille ‍?

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

L'OL, Nice et Lille connaissent leurs futurs adversaires en Ligue Europa depuis vendredi. Lyonnais et Lillois devront notamment affronter les Young Boys de Berne. Un adversaire suisse à la portée des deux clubs mais dont le sponsor pose de gros problèmes.

Vendredi, les clubs français ont été globalement épargnés lors du tirage au sort de la Ligue Europa. C'est notamment le cas de l'Olympique Lyonnais et du LOSC. Les deux clubs évitent notamment Nottingham Forest (chapeau 3), Porto, Aston Villa ou encore Feyenoord. Néanmoins, ils ont tous les deux tiré les Young Boys de Berne. Malgré leur expérience en Ligue des champions la saison dernière, les Suisses ne font pas figure de grande menace sur le plan sportif. Médiatiquement, par contre, ils effraient grandement Canal+.

Canal privé d'un match de l'OL et du LOSC ?

En effet, les Young Boys possèdent un sponsor principal prohibé en France. Il s'agit de « Plus500 », un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés très risqués. L'entreprise ne peut exercer sur le sol français et sa publicité est totalement interdite. Cela implique la diffusion des matchs des équipes arborant la marque sur leur maillot. Si Canal+ n'avait pas écouté les autorités en 2024, la chaîne cryptée a été rappelée à l'ordre en janvier dernier et a été sommée de ne plus diffuser de matchs des Young Boys.

Canal+ risque 100 000 euros d'amende de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) s'il ne respecte pas l'injonction. Pour ne rien arranger, l'OL et le LOSC affronteront le club bernois à l'extérieur. S'ils avaient pu accueillir les Suisses à domicile, la publicité gênante aurait pu être enlevée du maillot. Les supporters des Gones et des Dogues se préparent donc à manquer un match européen de leur club en direct. Les Strasbourgeois pourraient aussi payer cette règle en Ligue Conférence s'ils venaient à rencontrer le Legia Varsovie (qui a le même sponsor) plus tard dans la compétition.