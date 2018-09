EL : Audience minuscule pour RMC avec Prague-Bordeaux

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, Bordeaux.

Obligé de diffuser un match en clair à chaque journée d’Europa League, RMC avait décidé de proposer le match entre le Slavia Prague et Bordeaux.

La rencontre n’a pas attiré la foule, puisque seuls 386.000 téléspectateurs ont été répertoriés sur la chaine RMC Story, disponible sur la TNT. Une part d’audience de moins de 2 % qui fait tache, même si la volonté du diffuseur était clairement de conserver l’OM, équipe plus porteuse, pour ses chaines payantes. Autant dire qu’il n’est pas certain que l’audience décolle pour le prochain match en clair, à savoir Bordeaux – Copenhague du jeudi 4 octobre, à 19h00 qui plus est…