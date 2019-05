C3 : Chelsea torpille Arsenal après une finale à Bakou

Dans : Europa League, Coupe d'Europe.

Finale de l'Europa League 2018-2019

Baku Olympic Stadium

Chelsea bat Arsenal : 4 à 1

Buts : Giroud (49e), Pedo (60e), Hazard (65e sp, 72e) pour Chelsea; Iwobi (69e) pour Arsenal

Dans une finale d'Europa League très décevante, et longue à s'animer, Chelsea est facilement venu à bout d'Arsenal (4-1) ce mercredi soir à Bakou. Un résultat qui fait un autre heureux, Lyon, directement qualifié pour la C1.

Après une première période totalement insipide, et dont on ne retiendra que ce penalty oublié par l'arbitre après une faute sur Lacazette (18e), le match s'enflammait après la pause. En effet, dès la reprise, sur un centre de Palmieri, Giroud trompait Cech d'une belle reprise de la tête (1-0, 49e). Le Français signait là son 11e but cette saison en Europa League, un record pour un joueur français lors des coupes européennes.

Arsenal tentait bien de mettre la pression sur Chelsea, mais les Gunners allaient rapidement prendre un deuxième coup sur la tête. C'est cette fois Pedro, servi par Hazard, qui trompait le portier d'Arsenal (2-0, 60e). Les choses tournaient alors au vinaigre pour la formation d'Emery, puisque l'arbitre accordait un penalty aux Blues suite à une faute de Maitland-Nile sur Giroud, et Hazard creusait l'écart (3-0, 65e). Arsenal réduisait le score d'une superbe volée signée Iwobi (3-1, 69e), mais très rapidement Hazard marquait un second but et tuait le maigre suspense (4-1, 72e). Chelsea pouvait gérer sereinement la fin d'une finale qui ne restera pas dans les annales malgré ce score, l'UEFA devant désormais assumer son choix du stade de Bakou.