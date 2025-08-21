TV ‍: Strasbourg - Bröndby, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Europa Conference League.

Par Quentin Mallet

Après une victoire importante pour lancer sa saison dans le derby de l'Est face au FC Metz, le RC Strasbourg s'attaque à la Ligue Europa Conférence avec la réception du Bröndby IF. La première rencontre d'une double confrontation qualificative pour la C4.

Quelle heure pour Strasbourg - Bröndby ?

Le RC Strasbourg de Liam Rosenior a parfaitement entamé sa saison en l'emportant 1 à 0 à Metz grâce à un but de la recrue Joaquin Panichelli inscrit en toute fin de match. Place désormais aux barrages de la Ligue Europa Conférence avec la réception, pour la première de la saison à la Meinau, du Bröndby IF (Danemark). Le coup d'envoi du match sera donné à 20h00 ce jeudi 21 août.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - Bröndby ?

Il a fallu attendre le dernier moment pour savoir où il serait possible de regarder le match entre Strasbourg et Bröndby, les diffuseurs ne s'étant pas battus pour proposer la rencontre. Finalement, le match sera à suivre gratuitement sur la chaîne BFM Alsace, alors qu'un dispositif sera lancé trente minutes avant le coup d'envoi, à 19h30. En outre, cette opposition sera aussi retransmise sur les chaînes Twitch et Youtube de RMC Sport. Passer par l'un de ces deux canaux sera, là aussi, totalement gratuit.

Les compos probables de Strasbourg - Bröndby :

Pour cette rencontre, Liam Rosenior va indéniablement vouloir utiliser ses meilleurs joueurs. L'objectif est de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence afin de vivre un parcours européen ambitieux. L'entraineur de Strasbourg doit toutefois faire avec les absences de Hogsberg, Doué, Amougou et Moreira, tous blessés.

Le onze probable de Strasbourg : Penders - Doukouré, Omobamidele, Sarr, Samuels-Smith - Oyedele, Lemarechal - Bakwa, Mara, Emegha, Nanasi

Du côté de Bröndby, Clement Bischoff est suspendu. Un coup dur pour le grand espoir danois et pour son club.

Le onze probable de Bröndby : Pentz - Wass, Lauritsen, Binks - Nartey, Klaiber, Köhlert, Tahirovic - Bundgaard, Vallys, Divkovic