TV ‍: Bétis Séville - Chelsea, quelle heure et quelle chaîne pour la finale ‍?

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Une semaine après le sacre de Tottenham face à Manchester United en Europa League, la finale de la Conférence League opposera le Bétis Séville à Chelsea ce mercredi.

Quelle heure pour Bétis Séville - Chelsea ?

Très récente, la Conférence League cherche un successeur à l’Olympiakós, West Ham et la Roma. Et celui-ci sera tout nouveau, vu que la finale de cette année se jouera entre le Bétis Séville et Chelsea. Cette finale de la C4 aura lieu ce mercredi 28 mai à 21h00 au Stade municipal de Wroclaw en Pologne. L’arbitre sera le Bosnien Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne suivre Bétis Séville - Chelsea ?

Diffusée sur les antennes de C+ depuis le début de la saison, la Conférence League sera une nouvelle fois à l’affiche sur la chaîne cryptée. Puisque cette finale entre le Bétis Séville et Chelsea sera à suivre sur Canal+ Foot mercredi soir.

Les compos probables de Bétis Séville - Chelsea :

Tombeur en demies de la Fiorentina, finaliste des deux dernières éditions, le Bétis Séville rêve de remporter la première Coupe d’Europe de son histoire. Sixième de Liga cette saison, le Bétis jouera l’Europa League la saison prochaine. Mais avant de penser à la C3, le club andalou veut marquer son histoire, après avoir gagné la Coupe d’Espagne en 2022. Et pour cela, Manuel Pellegrini fera sans Bellerin, Avila, Llorente ou Lo Celso.

La compo probable du Bétis Séville : Adrian - Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez - Cardoso, Isco, Altimira - Antony, Bakambu, Fornals.

Favori de la compétition depuis le début de la saison, Chelsea est bien au rendez-vous de cette finale de la Conférence League. Après avoir dominé tous ses adversaires sans forcer, que ce soit en poules ou durant la phase finale, les Blues vont jouer une belle équipe de Séville. Quatrième de Premier League et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club londonien veut continuer d’écrire son histoire européenne après ses victoires récentes en Ligue des Champions et en Europa Leauge. Pour cette finale, Enzo Maresca fera sans Fofana, Mudryk.

La compo probable de Chelsea : Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella - Fernandez, Caicedo - Madueke, Palmer, Sancho - Neto.