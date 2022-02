Qarabag - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Une semaine après avoir dominé Qarabag lors des seizièmes de finale aller de l’Europa Conférence League (3-1), l’Olympique de Marseille va tenter de finir le travail en Azerbaïdjan ce jeudi.

Quelle heure pour regarder Qarabag - OM ?

Quatre jours après sa défaite contre Clermont en L1, le club phocéen va essayer de repasser la marche avant. Pour cela, il faudra faire un bon résultat face à Qarabag afin d’aller en huitièmes de finale de la nouvelle Coupe d’Europe. Rendez-vous ce jeudi 24 février à 18h45 à l’Azersun Arena de Bakou. L’arbitre de cette rencontre de C4 sera le Polonais Bartosz Frankowski.

Sur quelle chaîne suivre Qarabag - OM ?

Comme la semaine dernière lors du joli succès de l’OM contre Qarabag au Stade Vélodrome, ce match retour sera diffusé en clair sur W9, mais aussi sur le crypté sur Canal+ Sport.

La décla du coach

Jorge Sampaoli, entraineur de l’OM, avant le match : « Cette équipe est jeune et elle a parfois plus de difficultés à contrôler le jeu comme on l'a fait au début. Je reconnais que ce manque de régularité, il va vite falloir le régler si on veut être à la hauteur de nos ambitions dans le sprint final, aussi bien en championnat que dans les autres compétitions. Car la concurrence est rude et ce ne sera pas facile. Il faudra avoir plus de contrôle pour se procurer plus d'occasions et ne pas laisser échapper ce match. Le métier de footballeur exige d'avoir un bon rendement à chaque fois »

La compo probable de l’OM contre Qarabag :

Pour ce rendez-vous très important dans la saison de l’OM, sachant que la Conférence League est devenue un objectif majeur depuis l'élimination de la Coupe de France, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet. Seul Luis Henrique manquera à l’appel, faute d’avoir été inscrit sur la liste UEFA.

𝖬𝖺𝗋𝗌𝖾𝗂𝗅𝗅𝖾 🛫 𝖡𝖺𝗄𝗈𝗎



👥 Découvrez 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 emmené par le coach Sampaoli pour le barrage retour d’@europacnfleague contre Qarabag.#QFKOM ⏳ pic.twitter.com/yjxcBYr98E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2022

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Rongier, Kamara, Guendouzi - Under, Milik, Payet.