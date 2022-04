PAOK Salonique - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa belle victoire 2-1 au Stade Vélodrome face au PAOK Salonique, l’Olympique de Marseille va devoir finir le travail en Grèce cette semaine en quart de finale retour de l’Europa Conférence League.

Quelle heure pour regarder PAOK Salonique - OM ?

Sans le soutien de ses supporters, le club phocéen ne devra pas trembler dans la chaude ambiance de Thessalonique. Pour voir le dernier carré de cette nouvelle Coupe d’Europe, l’OM voudra ne pas chuter ce jeudi 14 avril à 21 heures lors du match contre le PAOK. Cette rencontre, qui se jouera au Toumba Stadium, sera arbitrée par le Néerlandais Danny Makkelie.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille avant le match d'UEFA Europa Conference League, PAOK - OM. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 11, 2022

Sur quelle chaîne suivre PAOK Salonique - OM ?

Comme la semaine passée, Marseille sera le seul club français présent sur la TNT puisqu’une nouvelle fois, W9 a choisi de diffuser le match de l’OM plutôt que le quart d’Europa League de l’OL. Tout cela avec l’ambition de faire la meilleure audience possible. Ce PAOK-OM sera également diffusé sur l’antenne de Canal+ Sport.

La compo probable de l’OM contre le PAOK Salonique :

Inarrêtable depuis début mars, Marseille reste sur sept victoires de suite toutes compétitions confondues. Deuxième de la Ligue 1, l’OM est bien parti pour assurer sa place sur le podium à l’issue de cette saison. Autant dire que cette Europa Conférence League devient également un objectif prioritaire dans ce sprint final. Mais pour arriver à ses fins et viser une demie contre Feyenoord ou le Slavia Prague, Jorge Sampaoli sera privé de Dieng, Gerson et Kamara, tous suspendus. Balerdi et De la Fuente sont aussi forfaits, comme Luis Henrique, qui n’est pas qualifié. De son côté, Milik est incertain.

La compo probable de l’OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Gueye - Under, Harit, Payet - Bakambu.