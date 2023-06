ECL ‍: West Ham assomme la Fiorentina sur le gong ‍!

Dans : Europa Conference League.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa Conférence, Finale

Eden Arena (Prague)

Fiorentina-West Ham 1-2

Buts : Bonaventura (67e) pour la Fiorentina ; Benrahma (62e sur pen.), Bowen (90e) pour West Ham

Grâce à un but de Bowen à la 90e minute, West Ham a gagné la Ligue Europa conférence 2-1 contre la Fiorentina. Les Hammers joueront la Ligue Europa la saison prochaine.

Cette deuxième finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham s'annonçait incertaine et serrée. La première période le confirmait vite avec des débats fermés et deux équipes se craignant grandement. La Fiorentina frappait plus au but et surtout avait la meilleure situation des 45 premières minutes. Kouamé plaçait une belle tête, repoussée difficilement par Areola, Jovic reprenait dans le but vide mais il était signalé hors-jeu (45e).

⚒️ What a moment for Bowen! ⚽️#UECLfinal pic.twitter.com/9Xj1nImLTL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 7, 2023

Après le repos, West Ham semblait plus fringant. Les Anglais bénéficiaient d'un coup de pouce avec une main involontaire de Biraghi signalée par le VAR. Benrahma trompait le gardien italien en force pour ouvrir le score. La Viola réagissait vite et égalisait dans la foulée. Amrabat trouvait Gonzalez dans la surface, ce dernier remettait de la tête à Bonaventura dont l'enchaînement rapide surprenait Areola. Juste après, Mandragora venait trouver le poteau du portier français (72e). Une occasion qui aurait permis à la Viola de prendre les devants. Elle le regrettait en fin de match quand Paqueta lançait Bowen dans une défense mal alignée. L'Anglais trompait le portier italien pour offrir le succès aux Hammers. Un premier trophée européen en 58 ans pour les Londoniens qui les qualifie pour la Ligue Europa. Une aubaine après un championnat raté cette saison.