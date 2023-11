Des serviettes de bain sur le terrain, Lille hallucine à Ljubjana

Dans : Europa Conference League.

Par Guillaume Conte

Pour son match de Conférence League, le LOSC se rend en Slovénie ce jeudi soir, et le match a failli ne jamais avoir lieu. En effet, le club français a demandé à ce qu’il soit déplacé en raison de l’état de la pelouse du stade de Ljubljana, gorgé d’eau après les pluies importantes de ces derniers jours. Il n’en a rien été et cela a été compliqué pour le rendre praticable au coup d’envoi, à coup de rouleaux, de balais, de serviettes de toilette et d’éponges absorbantes pour tenter de pouvoir faire rouler le ballon. Les arbitres ont finalement donné le coup d’envoi mais le match est assez aléatoire, à l’image des rebonds du ballon, qui tend à fuser parfois, ou s’arrête de temps en temps dans des flaques d’eau. Un sacré déplacement pour les Lillois, qui vont essayer d’aller chercher la qualification dans ces conditions.