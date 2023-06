Un joueur de la Fiorentina blessé à la tête par un gobelet de bière

La finale de l'Europa Conférence League entre la Fiorentina et West Ham a été interrompue quelques minutes ce mercredi soir. Cristiano Biraghi a reçu sur la tête un gobelet de bière jeté par des supporters anglais, et il a été contraint de se faire poser un bandage en raison d'une large plaie à la tête.

Alors qu'il allait tirer un corner, Cristiano Biraghi, le joueur italien de la Fiorentina a été la cible de supporters anglais qui ont lancé des gobelets de bière vers lui. Et l'un d'entre eux a touché sa cible, blessant sérieusement Biaghi au crâne. L'arbitre a stoppé brièvement le match le temps que le joueur soit soigné et puisse reprendre son poste. Le calme semble être ensuite revenu dans le virage où se trouvent des milliers de fans de West Ham.

Disgusting and inexcusable and we've been seeing this all season long. If you are lucky enough to be attending a cup final to support your team, do so with class. Cristiano Biraghi was bleeding from the head after being hit with a projectile. Tired of seeing this. pic.twitter.com/UNMdYjYUYJ