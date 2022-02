OM - Qarabag : Quelle heure et sur quelle chaîne pour voir le match ?

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Ce jeudi, l'OM débutera en Europa Conférence League avec un seizième de finale aller à disputer contre Qarabag au Vélodrome.

Quelle heure pour regarder OM - Qarabag ?

Tristement sorti de l’Europa League en fin d’année dernière, l’OM va maintenant tenter de faire un joli parcours dans la nouvelle Coupe d’Europe. Pour cela, il faudra déjà franchir l'obstacle Qarabag. Avant le match retour en Azerbaïdjan, Marseille recevra au Stade Vélodrome ce jeudi 17 février à 21 heures. Ce match sera arbitré par le Monténégrin Nikola Dabanovic.

Sur quelle chaîne suivre OM - Qarabag ?

Vu que l’OM sera le seul club français sur le front ce jeudi, sachant que l’OL et Monaco sont déjà en huitièmes de finale de l’Europa League, comme Rennes en ECL, Marseille aura donc la chance d’être diffusé en clair. Puisque ce match sera diffusé en direct sur W9, mais aussi sur Canal+ Sport pour les abonnés de la chaîne cryptée. Sur W9, les commentaires seront assurés par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri, alors que Laurie Samama sera en bord terrain.



La compo probable de l’OM contre Qarabag :

En confiance après sa dernière victoire contre Metz, qui a permis aux Phocéens de conforter leur deuxième place en L1, l’OM va tenter de faire le meilleur résultat possible face à Qarabag. Pour arriver à ses fins et prendre un petit avantage en vue du match retour de la semaine prochaine, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet ou presque. Seuls Rongier, suspendu, et Luis Henrique, non-qualifié, seront absents.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Balerdi - Lirola, Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.

La décla de Jorge Sampaoli (OM) :

« L’objectif c’est de les connaître sur le plan physique et de connaître aussi cette nouvelle compétition. Moi, j’ai vraiment envie de la connaître, cela va me permettre de connaitre de nouveaux joueurs que je n'ai jamais affrontés. C’est un défi particulier pour mon apprentissage personnel. Concernant Qarabag, c’est l'équipe en phase de poule qui a eu le plus la possession malgré de belles équipes comme la Roma ou le PSV. Notre objectif c’est de gagner demain mais aussi dimanche en championnat, donc, on continue de se préparer au mieux pour chaque match. On essaye d’impliquer tout le monde pour chaque compétition pour voir aussi jusqu’à quel point on est capable d’aller dans cette nouvelle compétition, mais aussi en Ligue 1. Les joueurs les plus en forme joueront jeudi et ce sera également le cas dimanche et encore la semaine prochaine au match retour. La difficulté sera aussi la distance à parcourir avec ce voyage, mais la motivation reste la même ».