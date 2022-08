Humilié en Israël, Nice prépare sa revanche

Dans : Europa Conference League.

Par Guillaume Conte

Le début de saison des clubs français en Coupe d’Europe est proche d’être catastrophique.

Après l’élimination de Monaco en tour préliminaire de la Ligue des Champions, c’est Nice qui a mordu la poussière à Tel-Aviv. Au match aller, les Aiglons ont largement dominé mais ont fini par perdre 1-0 face au Maccabi. De quoi faire rager Lucien Favre, qui ne comprend pas comment son équipe a pu perdre le fil de la rencontre. Il faudra donc un sérieux réveil pour le club azuréen la semaine prochaine à l’occasion du match retour, sous peine de connaitre une nouvelle désillusion européenne alors que l’OGCN affiche de grandes ambitions et se bouge beaucoup au mercato. Pour l’entraineur suisse, cela doit passer en renversant la tendance au retour.

💬 Lucien Favre, avant la 2e manche : « On va le faire ! » — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2022

« On n'a pas mal joué en première mi-temps. On s'est créé quatre, cinq, six occasions, avec des frappes sur les poteaux. C'est beaucoup. Il a manqué peu de chose. Mais on n'a pas marqué. En seconde mi-temps, [...] dans la possession de balle, le démarquage, la justesse des choix, on était moins bon. Ils l'ont mieux fait que nous. Chez nous ça manquait de rythme, de mouvement et de maîtrise de la balle. Au match retour, il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu'on doit gagner avec deux buts d'écart. On va le faire », a livré Lucien Favre, qui n’a pas pu s’empêcher de souligner que la prestation de Kasper Schmeichel, loin d’être impérial sur le but encaissé, avait été problématique.