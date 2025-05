ECL ‍: Chelsea complète son grand chelem européen

Dans : Europa Conference League.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Ligue Conférence :

Stade Municipal de Wroclaw (Pologne)

Betis Séville-Chelsea 1-4

Buts : Ez Abde (9e) pour le Betis ; E.Fernandez (65e), Jackson (70e), Sancho (83e), Caicedo (90e+1) pour Chelsea

Double vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea faisait figure d'ogre pour le Betis au palmarès européen vierge. Cependant, les Andalous étaient plus performants en première période. Ez Abde mettait au supplice Malo Gusto. Le Marocain ouvrait le score sur un caviar d'Isco. Au repos, James remplaçait l'ancien latéral lyonnais et les Blues changeaient de visage. Ils prenaient le dessus sur le Betis, incapable de mettre en danger le gardien londonien après la 45e minute. Palmer se chargeait du reste. Il déposait deux ballons sur le crâne d'Enzo Fernandez puis sur le torse de Jackson pour donner l'avantage à Chelsea. Les Blues enfonçaient le clou en fin de match avec une frappe enveloppée de Sancho et un dernier but de Caicedo.

Chelsea remporte la 4e édition de la Ligue Conférence, sa première victoire en C4. Le club anglais a donc gagné toutes les compétitons européennes existantes (Ligue des champions, Ligue Europa) et disparues (Coupe des coupes).