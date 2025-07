Xabi Alonso et le Real s’exposent à la colère de Mbappé

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Eric Bethsy

Toujours en conflit avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a sûrement hâte d’affronter son ancien club mercredi en demi-finales du Mondial des clubs. Mais compte tenu de son état de forme, l’attaquant du Real Madrid n’est pas certain de débuter la partie. Un sacré dilemme pour son entraîneur Xabi Alonso.

La confrontation tant attendue aura bien lieu. Séparés en très mauvais termes l’été dernier, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se retrouveront mercredi en demi-finales du Mondial des clubs. La rencontre fait forcément saliver à cause des tensions entre les deux parties. Ce n’est un secret pour personne, leur divorce s’était très mal passé l’été dernier. L’attaquant français avait refusé de prolonger et s’était engagé avec le Real Madrid après la fin de son contrat.

Watch every game of the #FIFACWC for free live on DAZN 📺 pic.twitter.com/9jJv6vASTT — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 6, 2025

Et comme si ça ne suffisait pas, Kylian Mbappé poursuit le Paris Saint-Germain en justice. Le Merengue réclame 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés à ses anciens supérieurs. Autant dire que le capitaine de l’équipe de France a hâte d’en découdre sur le terrain. Mais encore faudrait-il que Xabi Alonso décide de le titulariser. Auteur d’un but exceptionnel contre le Borussia Dortmund (3-2) samedi, Kylian Mbappé vient d’enchaîner deux entrées en jeu suite à son retour. C’est le jeune Gonzalo Garcia qui remplace parfaitement le buteur remis de sa gastro-entérite.

A 100% ou non, Mbappé voudra débuter

Alors quel sera le meilleur choix pour Xabi Alonso ? En tout cas, le journaliste Manolo Lama n’aimerait pas être à sa place. « Voici la raison pour laquelle je pense que Mbappé jouera le prochain match. Tu vas jouer contre le PSG qui doit 55 millions d'euros à Mbappé, a rappelé le spécialiste sur la Cadena COPE. Il n'a pas une dent contre PSG, non, c'est encore plus fort. Si toi, pour une raison ou pour une autre, tu n'alignes pas Mbappé, ce qui est possible, je pense qu'il sera énervé contre toi pendant un moment. Mais si tu ne fais pas jouer Gonzalo Garcia, les gens diront que c'est injuste, et à juste titre. » Difficile d'imaginer Kylian Mbappé débuter ce match sur le banc.