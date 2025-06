Wanda Nara avec Hakimi, elle confirme une rumeur

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Nathan Hanini

L’aventure parisienne de Mauro Icardi a notamment été marquée par des histoires de couples avec son ancienne femme Wanda Nara. Actuellement en plein divorce, elle refait parler d’elle du côté de la Coupe du monde des clubs.

Alors que la Coupe du monde des clubs bat son plein aux États-Unis, Wanda Nara semble sortir du bois. En processus de divorce avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, les tensions ne s’apaisent pas. En janvier dernier, l’actuel joueur de Galatasaray avait réglé ses comptes dans une publication Instagram : « Ils ont dû me donner mes filles le 13 décembre parce que la mère voyageait avec son "petit ami" à travers l'Europe, le même qui a confirmé dans une émission en direct qu'ils avaient une relation depuis 3 ans, alors qu'elle était mariée avec moi et qu'elle jurait à moi et à ses filles qu’il était ‘un ami’. » Depuis l’ancienne femme du joueur a donné une récente interview à un média argentin.

Wanda Nara confirmer discuter avec un joueur du mondial des clubs

La showgirl a livré une interview avec l’émission argentine Tarde de Tertulia. La native de Boulogne-sur-Mer en Argentine a expliqué qu’elle vivait la Coupe du monde des clubs de manière spécial. « Quand je me réveille, j'ai beaucoup de messages sur Whatsapp. Je suis la Coupe du monde des clubs, mais d'une manière spéciale. Je suis la Coupe du monde des clubs, mais d'une manière particulière. Je parle à un homme qui y joue. Qui est-il ? Vous ne le saurez jamais, » dévoile-t-elle. Une déclaration qui a enflammé les réseaux sociaux. Pour rappel, Wanda Nara avait démenti il y a quelques mois une relation avec le latéral du PSG Achraf Hakimi. « Je ne m’engagerai jamais avec quelqu’un qui est en couple. Ces rumeurs sont surtout là pour blesser et faire du mal », avait assuré cette dernière, même si la presse argentine persiste et signe sur son éventuelle relation avec le défenseur marocain du PSG, qui a récemment divorcé.