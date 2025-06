TV ‍: Seattle Sounders - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain conclura sa phase de poules du Mondial des clubs contre Seattle Sounders lundi. Un match accessible gratuitement.

Quelle heure pour Seattle Sounders - PSG ?

Après sa défaite contre Botafogo à Los Angeles dans la nuit de jeudi à vendredi, le Paris Saint-Germain rejoindra le nord de la côte Ouest américaine. Les Parisiens joueront dans le Lumen Field de Seattle, dans l'Etat de Washington, face à l'équipe locale des Sounders. Ce troisième et dernier match de poule a été programmé lundi 23 juin à 21h heure française (12h heure locale). A noter que l'autre match du groupe B entre l'Atlético Madrid et Botafogo aura lieu en même temps au Rose Bowl de Pasadena.

Sur quelle chaîne regarder le match gratuitement ?

Diffuseur exclusif de la Coupe du monde des clubs, DAZN proposera le match Seattle Sounders - PSG sur ses antennes. Comme depuis le début du tournoi, ce match est proposé gratuitement à tous les téléspectateurs français, moyennant une inscription sur le site ou l'application DAZN. De quoi garantir une bonne audience avec un horaire parfait pour le public européen et la perspective pour les supporters parisiens de voir leur équipe se qualifier pour les matchs à élimination directe.

La compo probable du PSG contre Seattle

Avec la qualification du PSG à assurer, Luis Enrique voudra sans doute retrouver un onze plus compétitif que contre Botafogo. Après avoir été ménagé contre la formation brésilienne, Marquinhos devrait revenir dans l'axe de la défense. Nuno Mendes prendra la place de Lucas Hernandez à gauche. Au milieu de terrain, les jeunes Mayulu et Zaire-Emery devraient être écartés au profit du désormais célèbre trio Vitinha-Neves-Ruiz. L'incertitude sera plus importante concernant le trio offensif.

La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Ramos (ou Dembélé), Barcola