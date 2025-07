TV ‍: PSG - Real Madrid, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Alexis Rose

Après s’être défait du Bayern Munich en quarts de finale, le Paris Saint-Germain va se taper un autre gros club européen, à savoir le Real Madrid, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA.

Quelle heure pour PSG - Real Madrid ?

Au lendemain de l’autre demi-finale entre Fluminense et Chelsea, la finale avant l’heure entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se disputera ce mercredi 9 juillet à 21h00. La rencontre se jouera au MetLife Stadium de New York aux USA.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Real Madrid ?

Comme tous les matchs du PSG dans cette Coupe du Monde des clubs, ce choc entre Paris et le Real Madrid sera diffusé sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de PSG - Real Madrid :

Suite à sa facile victoire contre l’Inter Miami de Messi (4-0), le club de la capitale française a plus galéré à franchir l'obstacle du Bayern Munich samedi (2-0). Réduit à 9 après les cartons rouges de Pacho et Lucas Hernandez, le PSG s’est finalement imposé avec des buts de Doué et Dembélé en fin de match. Désormais, l’unique objectif du PSG est d’aller en finale pour défier Chelsea ou Fluminense. Mais pour affronter le grand Real, Luis Enrique devra changer sa défense, sachant que Pacho et Hernandez sont suspendus…

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Toujours invaincu sous les ordres du nouveau coach Xabi Alonso, le Real Madrid monte en puissance dans cette CDM des clubs. Tombeur de la Juventus en huitièmes (1-0) puis de Dortmund en quarts (3-2), le club madrilène va maintenant devoir dominer le meilleur club d’Europe, vainqueur de la Ligue des Champions, pour aller en finale et tenter de sauver sa saison. Pour cela, le Real comptera sur un grand Kylian Mbappé, qui voudra briller contre son ancien club parisien.

La compo probable du Real Madrid : Courtois - Alexander Arnold, Rudiger, R.Asencio, Fran Garcia - Tchouameni, Valverde - Mbappé, Bellingham, Vinicius - Gonzalo Garcia.