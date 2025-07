TV ‍: Jérôme Rothen sur DAZN, « ‍l’argent n’a pas d’odeur ‍»

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Quentin Mallet

Dans une vidéo parue dernièrement sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est lâché contre Jérôme Rothen. Il reproche au consultant d'avoir utilisé DAZN pour déverser sa haine contre Kylian Mbappé et d'avoir commenté sur une chaîne qu'il a critiqué tout au long de la saison 2024-2025.

Tout au long de la saison, Jérôme Rothen a été très critique à l'égard de DAZN. Le consultant RMC a reproché au géant britannique son approche complètement ratée pour s'attirer des abonnés. « Le contenu de DAZN, c’est un scandale depuis le premier jour. Ils voulaient révolutionner les commentaires, l’affichage de la Ligue 1, mettre un influenceur par ici, des journalistes qui ne connaissent pas bien les joueurs, des humoristes, des rappeurs. Voilà ce qu’on nous a vendu. L’année dernière, tu avais Thierry Henry, avant tu avais Christophe Dugarry. À 40 euros aujourd’hui tu as Pierre, Paul ou Jacques. Je ne suis pas d’accord. J’en veux à DAZN plus qu’aux autres », lâchait-il contre l'ex-diffuseur de la Ligue 1 en février dernier.

Cela ne l'a pourtant pas empêché d'accepter de commenter la demi-finale du PSG et la finale de la Coupe du monde des clubs sur ce même diffuseur. Pour Pierre Ménès, Rothen a juste profité de cette tribune pour partager sa haine contre Kylian Mbappé. En plus de faire deux piges sur un média qu'il a pourtant sérieusement égratigné tout au long de la saison dernière. De quoi agacer l'ancien consultant vedette du Canal Football Club, répondant à une question sur le sujet.

Jérôme Rothen a « déversé son vomi habituel »

PSG-Real : 90 minutes sur le dos de Mbappé, Rothen était en mission https://t.co/AninvSYpSa — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2025

« Jérôme Rothen provoque chez moi des allergies. Pour le match contre le Real, j'étais dans un bar avec des copains. À chaque fois que j'écoutais, il parlait de Kylian Mbappé. Il s'est servi de cette tribune offerte par DAZN pour déverser son vomi habituel sur Mbappé. C'est scandaleux. Ce qui est incompréhensible, c'est que DAZN ait fait appel à lui alors qu'il leur a gerbé dessus toute la saison. Il ne faut pas avoir de figure pour aller commenter et prendre son petit billet sur une chaine qui… bon. Comme on le sait, l'argent n'a pas d'odeur », a lancé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube. On ne peut pas dire que les deux hommes soient liés d'amitié.