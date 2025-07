TV ‍: Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Alexis Rose

Vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain rêve de finir sa saison en beauté en remportant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA au terme d’une finale qui s’annonce belle contre Chelsea.

Quelle heure pour Chelsea - PSG ?

C’est bientôt l’heure de la grande finale de la Coupe du Monde des clubs ! Après un mois de compétition, celle-ci opposera Chelsea au Paris Saint-Germain. Cette rencontre importante se disputera ce dimanche 13 juillet à 21h00 au MetLife Stadium de New York aux USA.

Sur quelles chaînes suivre Chelsea - PSG ?

Pas aussi importante que la dernière finale de la Ligue des Champions que le PSG a remporté facilement contre l’Inter Milan, cette finale de la Coupe du Monde des clubs sera proposée au grand public. Puisqu’en plus d’une diffusion sur la chaîne de la compétition, DAZN, cette finale du PSG sera également à suivre en clair sur TF1.

Les compos probables de Chelsea - PSG :

Tombé dans la bonne partie de tableau, Chelsea a réussi à éviter les pièges tendus par Benfica (4-1 après prolongation), Palmeiras (2-1) et Fluminense (2-0) pour se hisser jusqu’en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Déjà une belle réussite pour le club anglais, qui va maintenant tout faire pour remporter la première édition de cette nouvelle compétition de la FIFA. Pour ce match, Enzo Maresca fera sans Badiashile, Fofana, Gittens ou Mudryk.

La compo probable de Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella - Palmer, Caicedo, Enzo Fernandez - Nkunku, Joao Pedro, Neto.

Vainqueur de tous les trophées cette saison, comme la Ligue des Champions, la Ligue 1 ou la Coupe de France, le PSG n’a plus qu’une pierre à poser pour finir le game : remporter la Coupe du Monde des clubs. Après avoir écrasé le Bayern en quarts (2-0) et surtout le Real Madrid en demies mercredi (4-0), le groupe parisien ne voudra faire qu’une bouchée des Blues. Mais pour ce match, Luis Enrique sera encore privé de Pacho et Lucas Hernandez, suspendus.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.