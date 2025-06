Real ‍: Kylian Mbappé n'arrive plus à manger

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

Incertain avant la rencontre, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour la première journée de la Coupe du monde des clubs. Absent contre Al-Hilal mercredi soir, l’ancien attaquant du PSG est très malade.

Kylian Mbappé n’est pas dans son assiette. Absent pour la première journée de la Coupe du monde des clubs entre le Real Madrid et Al-Hilal mercredi soir, l’international français est victime d’une grosse poussée de fièvre selon les informations de Marca. Très affaibli, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a été mis à l’écart du reste du groupe et sa situation a inquiété les services médicaux du Real Madrid. Il faut dire que l’originaire de Bondy s’est montré tellement affaibli ces derniers jours qu’il n’a même pas pu participer à la séance photo officielle de la compétition. Absent pour accueillir Florentino Pérez à son arrivée à Miami, le Français ne s’est pas non plus entraîné avant la dernière séance qui précédait le match.

Mbappé malade et placé à l'isolement

CdM Clubs : Malade, Kylian Mbappé rate le premier match du Real https://t.co/OJhEb8LR7s — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2025

Preuve que Kylian Mbappé est très mal en point, le meilleur buteur des Bleus a rencontré des difficultés à s’alimenter, se contentant ces derniers jours de fruits et de boissons énergisantes. Au vu de la température et de l’humidité très élevés à Miami, le Real Madrid a ainsi fait le choix de ne prendre aucun risque, laissant sa star au repos pour la première journée contre les Saoudiens d’Al-Hilal. Xabi Alonso ne sait toujours pas, d’ailleurs, s’il pourra compter sur son avant-centre pour le match contre Pachuca dimanche à 21h. « On ne sait pas s'il sera présent au deuxième match. On verra comment il récupère dans les prochains jours. Il a eu une importante épidémie virale, et on verra bien » a fait savoir le nouveau coach du Real Madrid, qui aurait bien besoin de son attaquant français au vu de la pauvreté du jeu merengue contre Al-Hilal ce dimanche (1-1).