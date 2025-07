Luis Henrique fait flop à l’Inter, l’OM explose de rire

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Nathan Hanini

Les surprises ne manquent pas dans cette Coupe du monde des clubs. Lors des huitièmes de finale, l’Inter Milan a été battu par Fluminense. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique subit les critiques depuis son arrivée au sein du club finaliste de la C1.

La fin de saison de l’Inter Milan est compliquée. Après avoir perdu le Scudetto face à Naples, le club italien s’est lourdement incliné en finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (5-0). En cette fin de saison, la Coupe du monde des clubs semble de trop. Les Interistes sont cuits physiquement. Ce lundi soir, les Italiens ont été éliminés par Fluminense (2-0). Les Brésiliens ont rapidement ouvert le score. Durant cette rencontre, la rentrée de Luis Henrique a fait débat. L’ancien joueur de l’OM subit les critiques sur les réseaux sociaux et ne semble pas convaincre les supporters de l’Inter depuis son arrivée.

Luis Henrique se fait cartonner sur les réseaux sociaux

Avec cette entrée en jeu, l’ailier de 23 ans a disputé son troisième match avec son nouveau club. Le contexte d'entamer son histoire dans cette Coupe du monde des clubs n’est pas propice à la réussite, qui plus est dans une équipe en fin de cycle. Cependant, le montant du transfert (25 millions d’euros) ajoute une pression supplémentaire à Henrique. « Nous savions tous que Luis Henrique était mauvais, sauf Piero Ausilio (directeur sportif du club) » peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. « Luis Henrique, dans cette Coupe du Monde, a été absolument HORRIBLE. Cela a coûté 25 millions d’euros. Sommes-nous confrontés à un autre échec de recrutement de Marotta et Ausilio », envoient certains fans de l'Inter Milan. Chez les fans olympiens, on rigole surtout de la somme payée pour un joueur qui possède des qualités de percussion, mais n'a pas non plus mis la Ligue 1 à ses pieds avec Marseille. Des débuts compliqués pour l’ancien joueur de la Cité Phocéenne qui va désormais se tourner vers la saison prochaine en espérant faire taire les critiques après la préparation estivale.