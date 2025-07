Le Real fait une demande choc à la FIFA

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

La Coupe du monde des clubs a été vivement critiquée en raison du rythme imposé aux joueurs. Pourtant, le Real Madrid milite pour que cette compétition organisée par la FIFA revienne tous les deux ans.

La semaine dernière, Chelsea a remporté la première Coupe du monde des clubs de la FIFA en battant le Paris Saint-Germain en finale (3-0). Cette première édition a subi de vives critiques, d’abord en raison du calendrier imposé aux joueurs, qui n’ont pas eu de repos entre la fin des championnats et le Mondial des Clubs. Au-delà de l’aspect physique, l’organisation aux Etats-Unis a fait débat, avec un show américain jugé peu compatible avec le football et des règles sur les arrêts liés à la météo qui ont désespéré supporters, joueurs et entraîneurs.

CdM des clubs : Le PSG coule à pic, Chelsea est champion du monde https://t.co/D3reUftKzn — Foot01.com (@Foot01_com) July 13, 2025

Malgré tout, la Coupe du monde des clubs s’est avérée très lucrative pour tous les clubs qualifiés. C’est la raison pour laquelle le Real Madrid aimerait que cette compétition se dispute tous les deux ans. Selon les informations d’ESPN, le club merengue a fait savoir à la FIFA qu’elle était favorable à l’idée de disputer la Coupe du monde des clubs un an sur deux, soit chaque été durant lequel il n’y a ni Euro ni Coupe du monde des sélections au calendrier. Le Real ne serait pas le seul club à pousser en ce sens puisque d’autres équipes européennes et sud-américaines sont favorables à l’idée de jouer cette compétition ultra-rémunératrice un an sur deux.

Le Real veut jouer le Mondial des clubs un an sur deux

Pour rappel, un club comme le Real Madrid a touché 70 millions d’euros en atteignant les demi-finales tandis que le PSG, finaliste perdant, a touché 90 millions d’euros de la part de la FIFA. De quoi motiver assez logiquement les présidents de clubs à l’idée d’organiser cette compétition plus régulièrement alors que pour l’heure, cette Coupe du monde des clubs doit se jouer un an sur quatre. Face au pressing du Real Madrid et de plusieurs autres écuries, l’instance internationale reverra-t-elle sa position ? Ce sont les joueurs qui risquent de déchanter, eux qui disputeraient donc une compétition chaque été, avec leur sélection ou avec leur club.