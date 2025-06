Le PSG se balade aux USA, ils n'en peuvent plus

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Nathan Hanini

Alors que le PSG dispute son huitième de finale de la Coupe du monde des Clubs, le syndicat des joueurs fustige la compétition. Dans un communiqué publié ce dimanche, l'UNFP interpelle Gianni Infantino.

L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’exprime sur la Coupe du monde des clubs. L’instance ne mâche pas ses mots dans un communiqué publié ce week-end. La santé des joueurs est mise à rude épreuve et le repos ne sera que de courte durée avec la reprise prochainement de la nouvelle saison. Pour rappel, le Paris Saint-Germain va disputer son huitième de finale ce dimanche contre l’Inter Miami. Le club de la capitale a disputé plus de 60 matchs cette saison. Jürgen Klopp a également critiqué l’événement qui vit sa première édition cette saison.

L’UNFP pas tendre avec Infantino

🏟️ Selon nos informations, environ 62 000 spectateurs sont attendus à 18 heures, heure française, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta pour le match entre l'Inter Miami et le PSG.@RMCsport #RMCLive #FIFAClubWorldCup2025 #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) June 29, 2025

Dans son communiqué, l’UNFP interpelle le président de la FIFA Gianni Infantino : « L'incongruité de la situation n'échappe à personne, si ce n'est, évidemment, à Gianni Infantino et à ses courtisans. "Sa" Coupe du monde des clubs prouve, jusqu'à l'absurde, qu'il est urgent d'arrêter ce jeu de massacre », explique le communiqué avant de poursuivre. « Il bafoue la santé physique et mentale des joueurs pour quelques dollars de plus, tout en se moquant, pis, tout en ignorant les conventions collectives - La Charte, en France qui, un peu partout, prévoient une période incompressible de trois semaines de repos pour les footballeurs entre deux saisons sportives, » conclut-il. Pour rappel, la LFP avait proposé au PSG de décaler la première journée de championnat du côté de Nantes. Le vainqueur de la Ligue des champions devra également préparer la finale de la Super Coupe de l’UEFA le 13 août prochain.