Kylian Mbappé reçoit un gros calin

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Nathan Hanini

Le Real Madrid a assuré l’essentiel ce mardi lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. La formation de Xabi Alonso est venue à bout de la Juventus (1-0). L’occasion pour Kylian Mbappé de retrouver les terrains. Xabi Alonso ne doute pas de la montée en puissance du Français.

Le Real Madrid assure sur la plus petite des marges. Ce mardi, le club de la capitale espagnol a disposé de la Juventus lors de la Coupe du monde des clubs. Remplaçant en début de rencontre, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains avec un peu plus de 20 minutes de jeu. L’international français a disputé son premier match dans ce mondial des clubs depuis son hospitalisation pour cause de gastro-entérite aiguë. Son entraîneur Xabi Alonso s’est exprimé en fin de match sur l’état de l’ancien joueur du PSG. Le technicien espagnol n’est pas inquiet.

Mbappé de retour, Alonso est serein

« 𝗠𝗢𝗡 𝗙𝗥𝗘̀𝗥𝗘 ❤️ »



Le message de Kylian Mbappé à Randal Kolo Muani. 🫂🇫🇷 pic.twitter.com/bEwrpcUpyB — BeFootball (@_BeFootball) July 2, 2025

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a aucun doute sur la montée en puissance du natif de Bondy. « Je pense qu'il ira mieux de jour en jour, et d'ici aux quarts de finale samedi, il progressera. Nous continuerons à le surveiller. Je lui parle tous les jours de son état et je pense qu'il sera bien meilleur en quarts », explique-t-il à la fin de la rencontre. Lors des quarts de finale, le Real Madrid fera face au Borussia Dortmund ce samedi 5 juillet à 22h. De son côté l’international français (90 sélections, 50 buts) était très heureux de retrouver les pelouses aux États-Unis : « Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid!», déclare-t-il sur les réseaux sociaux. La presse espagnole attend avec impatience la première titularisation de l’ancien monégasque dans cette Coupe du monde des clubs.