Juventus - Manchester City ‍: les compos (21h00 sur DAZN)

3e journée de la Coupe du Monde des clubs (Groupe G) :

La compo de la Juventus : Di Gregorio – Kalulu, Savona, Kelly – Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic – Nicolas Gonzalez, Vlahovic, Koopmeiners.

✍🏻 Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Tudor per l’ultima sfida del girone di @FIFACWC 📜 June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/9MbQ9ZXSop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/MErpAi5rVH

La compo de Manchester City : Ederson – Nunes, Akanji, Dias, Ait Nouri – Reijnders, Rodri, Bernardo Silva – Savinho, Marmoush, Doku.

Your City side to take on Juventus! 🩵#FIFACWC | LIVE and FREE on https://t.co/qHE6dSCO2t pic.twitter.com/i48IoGOs9u