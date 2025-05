John Textor rêve de Cristiano Ronaldo

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Quentin Mallet

En pleine urgence financière avec l'Olympique Lyonnais, John Textor ne s'empêche pas pour autant de rêver. L'homme d'affaires américain aimerait recruter Cristiano Ronaldo avec Botafogo, autre club de sa galaxie footballistique.

L'information aura de quoi faire grincer des dents les supporters de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers voient leur club se diriger tout droit vers une rétrogradation administrative en Ligue 2 si aucun effort financier n'est fait par John Textor d'ici à la prochaine audience devant la DNCG. En parallèle, l'homme d'affaires américain a bien d'autres choses à gérer. Le club de Botafogo, par exemple, avec lequel il rêve de recruter Cristiano Ronaldo.

Depuis quelques jours, la rumeur enfle outre-Atlantique, au point d'obliger Renato Paiva, l'entraineur du club carioca, à y répondre publiquement. « Noël n’est qu’en décembre… mais même s’il arrivait, on ne pourrait pas dire non à quelqu’un comme ça. Ronaldo, même à son âge, reste une machine à buts. Dans une équipe qui multiplie les occasions, ce serait une bonne chose. Cette question mérite d’être posée dans un autre langage », expliquait le coach portugais. Toutefois, le rêve de Textor a des limites.

Cristiano Ronaldo et John Textor, l'union impossible ?

L'OL sauvé, Textor a la DNCG dans la poche https://t.co/EeqcJ3WtR0 — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2025

Cristiano Ronaldo à Botafogo, le mariage entre les deux semble aujourd'hui impossible. Le rêve de John Textor est confronté aux exigences financières de Cristiano Ronaldo, rappelle ESPN. Aujourd'hui, le salaire du Portugais à Al-Nassr est estimé à 200M€. Des émoluments qui sont un peu plus de seize fois plus importants que ceux que touche Neymar avec Santos, le joueur le mieux payé du pays. De son côté, le quintuple Ballon d'Or aimerait plus que tout disputer la Coupe du monde des clubs en juin et juillet prochain. Mais l'hypothèse de signer dans un des clubs brésiliens engagés est considérée comme « improbable ».

Pour rappel, l'avenir de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d'encre. Son contrat avec Al-Nassr prend fin le 30 juin prochain et aucune information positive concernant une prolongation n'est sortie. S'il veut disputer le Mondial pour y affronter des clubs de très haut niveau, il peut toujours tenter d'aller à Al-Hilal en utilisant ses bonnes relations en Arabie saoudite.