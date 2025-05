Coupe du monde des clubs ‍: Une équipe virée ‍!

Pour sa première édition, la Coupe du monde des clubs ne compte plus que 31 participants. A un mois de l’épreuve, cela fait mauvais genre mais Club Leon a bien été exclu par la FIFA, et cette décision a été confirmée de manière irrévocable par le Tribunal Arbitral du Sport. Le club mexicain, où évolue notamment James Rodriguez, a été éjecté par la FIFA pour avoir le même propriétaire que Pachuca, déjà qualifié pour cette épreuve ce qui est interdit dans le règlement dans le cadre de la multipropriété. Le FC Barcelone, qui espérait récupérer la place libre en raison de son prestige et de son classement européen, ne va pas en profiter.

🚨 Club Leon have lost their CAS appeal to be reinstated in the Club World Cup.

- LAFC and Club America expected to now face off for the final spot in a game worth at least $9.55m

- Winner to enter Group D with Chelsea, Flamengo and ES Tunishttps://t.co/5u8xcNfSXK