Mondial des Clubs - Huitième de finale

Bank of America Stadium - Charlotte

Chelsea bat Benfica : 4 à 1 après prolongation (et une interruption de plus deux heures suite à un orage)

Buts : James (64e), Nkunku (108e), Neto (115e), Dewsbury-Hall (118e) pour Chelsea; David Luiz (90e+5) pour Benfica

Expulsion : Prestianni (Benfica) à la 92e

Chelsea affrontera Palmeiras le samedi 5 juillet à Philadelphie

