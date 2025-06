Chelsea-Benfica interrompu à cinq minutes de la fin

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Claude Dautel

Alors que Chelsea menait 1 à 0 contre Benfica et qu'il restait cinq minutes à jouer dans ce huitième de finale du Mondial des Clubs, l'arbitre a décidé d'interrompre ce samedi la rencontre en raison d'un orage qui menaçait au-dessus du stade de Charlotte. Par précaution, tout le monde est rentré vers les vestiaires et les spectateurs ont été priés de quitter les tribunes du Bank of America Stadium.