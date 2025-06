CdM ‍: Vitinha et un Français dans l'équipe de la 1ère journée

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

La première journée de la Coupe du monde des clubs vient de se terminer, et la FIFA a dévoilé le 11 de cette journée d’ouverture. On y retrouvera quelques belles gloires du football avec notamment Otamendi et Sergio Ramos ainsi que Acuna en défense. Le PSG place Vitinha, buteur contre l’Atlético de Madrid et encore une fois maitre à jouer de la formation de Luis Ernique. A noter qu’avec son doublé, Randal Kolo Muani est le seul français de ce 11 qui a bien débuté la compétition.