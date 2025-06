CdM ‍: Fluminense renvoie l'Inter à la maison

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Claude Dautel

Coupe du Monde des Clubs - Huitième de finale

Bank of America Stadium - Charlotte

Fluminense bat Inter : 2 à 0

Buts : Cano (3e), Hercules (90e+4) pour Fluminense

Rapidement mené au score par son adversaire brésilien, grâce à un but de Cano (1-0, 3e), l'Inter a longtemps été dominé ce lundi soir à Charlotte. Mais en fin de rencontre, le récent finaliste de la Ligue des champions a tenté le tout pour le tout afin d'égaliser, mais a échoué, soit pas maladresse, soit grâce au portier de Fluminense. Et dans le temps additionnel, Hercules avait du pif et doublait la mise pour les Brésiliens (0-2, 90e+4).

Tandis que le club italien en a fini avec une saison qui a clairement tourné au cauchemar, la formation brésilienne affrontera en quart de finale du Mondial des Clubs le vainqueur de Manchester City-Al-Hilal, qui se jouera ce mardi.