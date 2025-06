CdM des clubs ‍: Le Bayern colle une énorme raclée à Auckland

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Alexis Rose

1ère journée de la Coupe du Monde des clubs (Groupe C) :

TQL Stadium (Cincinnati, États-Unis).

FC Bayern Munich - Auckland City FC : 10 à 0.

Buts : Coman (6e, 22e), Boey (18e), Olise (20e, 45e+3), Muller (45e, 89e) et Musiala (68e, 73e sur penalty, 84e) pour le Bayern.

Face à une très faible équipe d’Auckland, le Bayern Munich a déroulé son football en collant un impressionnant score de 10-0 aux hommes venus de Nouvelle-Zélande. Parmi les buteurs, les Français Coman, Boey et Olise ont lancé la machine allemande en marquant les premiers buts, avant que l’Allemand Musiala n’entre en jeu pour inscrire un triplé. Autant dire que cette Coupe du Monde des clubs commence au mieux pour la bande à Vincent Kompany, avant des rencontres plus difficiles contre Boca Juniors et Benfica.