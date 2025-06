CdM Clubs ‍: Trump favorise clairement le PSG contre l'Atlético

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, le Paris Saint-Germain débutera la Coupe du monde des clubs par un choc contre l'Atlético Madrid. Les Colchoneros vivent malheureusement une préparation perturbée par les émeutes en cours à Los Angeles.

Vainqueur de la Ligue des champions avec la manière le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain est devenu l'équipe à battre en Europe. C'est aussi le cas dans le monde entier puisque le club parisien participe à la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens débuteront contre l'Atlético Madrid, dimanche à 21h. Les Colchoneros veulent évidemment être les premiers à faire tomber les nouveaux champions d'Europe. Si Diego Simeone a déjà un plan tactique bien défini, sa préparation d'avant-match n'est pas optimale pour lui permettre d'atteindre son objectif.

L'Atlético piégé 11 heures par un couvre-feu

En effet, le club madrilène s'est installé à Los Angeles avant de défier le PSG au mythique Rose Bowl de Pasadena. La cité des Anges vit actuellement une atmosphère pesante avec des émeutes et des manifestations contre la loi immigration décidée par Donald Trump. Le président américain a envoyé l'armée dans la ville et un couvre-feu a été décrété dans certaines zones. Malheureusement, l'hôtel de l'Atlético Madrid se situe en plein cœur du quartier des émeutes.

Selon le site italien Derbyderbyderby, les Colchoneros sont restés confinés 11 heures de suite dans leur hôtel à cause du couvre-feu, n'ayant pas la possibilité de pouvoir en sortir pour une quelconque raison. Les joueurs n'ont pas connu des jours et des nuits sereins avec le bruit incessant des sirènes, des hélicoptères et des détonations. Surtout, Diego Simeone a le plus grand mal à organiser des séances d'entraînement efficaces en vue du choc de dimanche soir. Cela ira sans doute mieux pour le deuxième match de poule contre les Seattle Sounders, prévu dans la ville de cette franchise de MLS vendredi prochain.