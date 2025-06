CdM Clubs ‍: Dortmund s'en sort très bien contre Fluminense

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde des clubs, groupe F, 1ère journée

MetLife Stadium (New York)

Fluminense (BRE) – Dortmund (ALL) 0-0

Favori du groupe F, le Borussia Dortmund affrontait son plus sérieux concurrent du premier tour Fluminense. Le moins que l'on puisse dire c'est que les Brésiliens faisaient souffrir le club allemand. Fluminense se créait plus d'occasions, obligeant notamment Kobel à réaliser un double arrêt déterminant en seconde période (69e). Aucun but n'était finalement inscrit au cours des 90 minutes. Le vainqueur de l'autre match du groupe Ulsan HD-Mamelodi Sundowns (cette nuit, minuit) prendra la tête du groupe.