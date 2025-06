CdM ‍: Botafogo fait l'exploit de taper le PSG ‍!

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

2e journée de la Coupe du monde des clubs

PSG - Botafogo : 0-1

But : Igor Jesus (37e) pour Botafogo

Vainqueur de l'Atlético de Madrid lors de la 1ère journée, le PSG s'est incliné à la surprise générale contre Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (0-1).

Le Paris Saint-Germain devra attendre son ultime journée de la phase du groupe B de la Coupe du monde des clubs avant de fêter sa qualification en huitièmes de finale. Après sa large victoire contre l'Atlético dimanche soir, l'équipe de Luis Enrique affrontait cette fois Botafogo, le club brésilien détenu par John Textor. Et à la surprise générale, le PSG est tombé contre le récent vainqueur de la Copa Libertadores. Pour cette rencontre, l'entraîneur parisien avait décidé de faire souffler une partie de son effectif. Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves ou encore Fabian Ruiz étaient sur le banc tandis que Dembélé manquait encore à l'appel.

Et malgré une domination globale du PSG avec une forte possession de balle, c'est Botafogo qui ouvrait le score peu avant la pause grâce au buteur maison Igor Jesus (36e). En seconde période, Paris avait deux très belles occasiosn de revenir. D'abord par Beraldo, mais la tête du Brésilien était stoppée par John Victor, auteur d'un bel arrêt. Puis par Barcola, entré en jeu en cours de match et dont le but de l'égalisation à la 79e minute a finalement été annulé pour hors-jeu. Le score ne bougeait plus et c'est Botafogo qui l'emportait. Le club brésilien compte six points, devant le PSG et l'Atlético qui ont eux trois points chacun avant l'ultime journée qui verra Paris affronter la modeste équipe des Seattle Sounders lundi soir.