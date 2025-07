PSG ‍: Al-Khelaïfi veut toujours la peau du Real Madrid

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 9 juillet au soir, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s'affrontent pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Sur de nombreux points, tout oppose les deux équipes, à commencer par Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez.

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde des clubs opposera le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Un match sous haute tension pour une place en finale face à Chelsea qui s'est facilement défait de Fluminense grâce à deux golazos de João Pedro. Ce match entre les deux mastodontes européens a toutefois bien plus que l'allure d'une simple rencontre de phase finale d'un tournoi qui n'a pas trouvé un public très large. Ce Real Madrid new look s'oppose à un PSG qui vient de tout rafler sur son passage. C'est aussi un duel entre deux entraineurs espagnols, l'un qui veut prouver qu'il peut devenir un grand coach, l'autre qui l'est déjà. De plus, c'est l'occasion de voir Kylian Mbappé affronter le club duquel il est le meilleur buteur de l'histoire. En interne, c'est surtout une confrontation que Nasser al-Khelaïfi ne veut pas perdre.

Nasser al-Khelaïfi veut écraser le Real Madrid

Cinq ans après, le Real veut se venger du PSG https://t.co/XZgpaDJZjc — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Les projets du Real Madrid et du PSG sont drastiquement opposés. « Ce n'est que le début de notre ère, avec une équipe jeune et une nouvelle culture au sein du club », a déclaré Nasser al-Khelaïfi aux journalistes de AS. Pour le président parisien, cette rencontre va bien au-delà d'un match de plus sur un calendrier. C'est l'occasion d'aller au bout d'une compétition qui rapportera 27 ME au vainqueur. C'est le moment idéal de prendre le dessus, au moins moralement, sur Florentino Pérez, lequel s'oppose farouchement au modèle actuel du football européen, défendu par l'ECA de… Nasser al-Khelaïfi.

Comme l'indique le quotidien sportif espagnol, à Paris, on considère le Real Madrid comme l'ogre du football européen, « le rival des rivaux ». Les Merengue sont un test que chaque équipe qui se proclame meilleure du monde doit affronter. « Les problèmes que nous avions avant, le Real Madrid les a maintenant », lit-on dans les colonnes de AS, en citant Mbappé sans le nommer. Une demi-finale qui s'annonce déjà volcanique.