L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté

OM25 févr. , 22:30
parEric Bethsy
Annoncée parmi les pistes de Frank McCourt, Pauline Gamerre ne devrait pas remplacer Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. L’entourage du propriétaire américain a écarté cette hypothèse pour la présidence, ce que regrette le journaliste Pierre Ménès.
Le clan Frank McCourt n’a pas laissé la rumeur circuler bien longtemps. Le week-end dernier, L’Equipe évoquait la possibilité de voir Pauline Gamerre remplacer Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille, désormais cantonné à un rôle institutionnel, veut quitter son poste. Et l’actuelle directrice générale du Red Star était annoncée sur la short-list. Mais il n’aura fallu attendre que quelques heures pour voir l’entourage du propriétaire intervenir. Le clan américain a immédiatement balayé tout intérêt pour Pauline Gamerre. Un démenti regrettable pour Pierre Ménès.
Ouvert à l’idée de voir une femme présidente du club phocéen, le journaliste estime que la supportrice de l’Olympique de Marseille possède le bon profil pour succéder à l’Espagnol. « Je connais un peu Pauline Gamerre (...) C'est un petit bout de bonne femme pleine de caractère, de vie, d'amour du foot et de l'OM, a décrit l’ancien spécialiste de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Donc je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Visiblement ça a déjà été démenti par les dirigeants marseillais, dommage. Moi je n'aurais absolument rien eu contre l'idée qu'une femme occupe des fonctions de présidente de l'OM. Pourquoi pas ? »

Longoria est toujours là

Quoi qu’il en soit, Pauline Gamerre ne fait pas partie des plans de Frank McCourt qui devra déjà gérer le cas Pablo Longoria. Malgré ses envies d’ailleurs, le président vexé par son déclassement ne peut pas partir aussi facilement à cause de son rôle au sein des instances. Rappelons que l’Espagnol représente le vice-champion de France au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel et à l’European Football Clubs.
