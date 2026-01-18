Maroc : Un forfait de dernière minute contre le Sénégal

La finale de la CAN 2025 se disputera sans Eliesse Ben Seghir. L’attaquant du Bayer Leverkusen est forfait de dernière minute pour affronter le Sénégal avec le Maroc ce dimanche. Un coup dur pour Walid Regragui, privé de l’un de ses jokers de luxe pour cette grande finale. L’ancien attaquant de l’AS Monaco est numériquement remplacé par Romain Saiss sur la feuille de match. Blessé tout au long de la compétition, le défenseur central retrouve une place sur le banc pour ce dernier match.