Le Sénégal exclu du Mondial 2026, la pression monte

CAN 202524 janv. , 9:00
parCorentin Facy
La pression monte autour du Sénégal et des sanctions qui pourraient toucher les Lions de la Teranga après l’immense polémique en finale de la CAN.
Une semaine plus tard, les évènements qui se sont déroulés pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations font toujours beaucoup de bruit. En quittant le terrain pendant plus de 10 minutes pour protester contre une décision arbitrale, les coéquipiers de Sadio Mané ont pris un énorme risque. Sans conséquence sur le moment puisque l’arbitre n’a pas pris la décision de déclarer le Sénégal forfait sur tapis vert, mais ces incidents ont peu de chances de rester impunis par la CAF ainsi que par la FIFA.
Les joueurs et les membres du staff qui ont quitté le terrain risquent de lourdes suspensions. La question est maintenant de savoir si collectivement, le Sénégal est aussi susceptible de prendre cher. Le site le360 est catégorique et milite pour des sanctions exemplaires. Les exclusions des prochaines compétitions, à savoir la Coupe du monde 2026 ainsi que la CAN 2026, sont notamment réclamées.
« Seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football. Ce qui s’est passé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations n’est pas une polémique, c’est une alerte. Une amende et des suspensions ne dissuadent personne » écrit d’abord le média dans une chronique, avant de poursuivre. « Si la FIFA et la CAF veulent éviter le remake de ce massacre du football, il faut retirer le trophée au Sénégal et le disqualifier du Mondial. Les protagonistes du chaos de la finale de la CAN ont signé un précédent qui met en danger non seulement l’essence même du jeu, mais peut produire de futures mutineries » peut-on lire.

Autrement dit, il est demandé à la FIFA et à la CAF de retirer le trophée au Sénégal et d’exclure la sélection de Pape Thiaw de la Coupe du monde 2026. Une telle décision aurait d’énormes conséquences puisque le tirage au sort de la compétition a déjà été effectué. Rappelons que le Sénégal figure dans le groupe de l’équipe de France. Une exclusion des Lions de la Teranga aurait donc une incidence directe sur le futur parcours des Bleus à la Coupe du monde.
