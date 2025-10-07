La CAN 2025 au Maroc en danger ?

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!
Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.
J'en sais rien, je suis pas séléctionneur. Je dirais Diaby aussi, Coman aussi. Thauvin il reviens d'un obscure club italien après être passé complétement a coté de son expérience au Mexique. IL fait 2 bons matchs et hop direck équipe de France. ridicule. Et si c'est pas le même poste que Tolisso, Deschamps le faisais jouer ailier gauche a la coupe du monde de 2018. Bref, m'en fout que Coco n'y soit pas et tant mieux pour nous. Mais prendre Thauvin faut pas déconner...
t'as rien compris toi en fait ! c'est pas un probleme entre thauvin et tolisso on sait tous que c'est pas le meme poste ! c'est juste que dd il a aucune logique dans sa justification de l'absence de tolisso quand au final il prends thauvin avec des arguments contraire a ce quil a evoqué avant
Bah oui, remplacer un attaquant par un autre attaquant qui est en pleine forme, actuellement, c’est vraiment n’importe quoi …🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
