La CAN 2025 au Maroc en danger ?

Les mouvements sociaux se multiplient au Maroc pour lutter contre la corruption du gouvernement et l’appauvrissement des services publics. Le pays du Maghreb accueillera la CAN dans deux mois.

C’est le grand évènement attendu par tout un continent en fin d’année. La Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en ce mois de décembre au Maroc, pour une édition où les Lions de l’Atlas seront les grands favoris. Mais pour le moment, l’actualité du Royaume est tournée sur bien autre chose que le football. Un mouvement d’ampleur issu de la jeunesse du pays prend d’assaut les rues pour manifester contre la politique du gouvernent, et sa corruption. Le collectif GenZ 212 a réussi à fédérer la jeunesse du Maroc pour revendiquer des mesures concrètes pour améliorer les services publics, la santé et l’éducation.

Le gouvernement semble pour le moment dépassé par ce mouvement, même s’il a promis de répondre à ces revendications sociales et de dialoguer avec la jeunesse sur ces sujets. Un mouvement qui a pris naissance à Agadir, où plusieurs femmes enceintes sont décédées à l’hôpital faute d’une bonne prise en charge de leur grossesses compliquées. Les manifestations ont, malgré les consignes des organisateurs, pris une tournure violente, et plusieurs décès ont été constatées.

De quoi menacer la tenue de la CAN, si ces mouvements venaient à perdurer ou même se renforcer ? Ce n’est pas une inquiétude du côté de la CAF, qui assure que le Maroc est parfaitement capable de gérer ses problèmes internes et d’organiser une grande compétition. « Nous (la CAF) sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C. La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l’histoire », a fait savoir Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football.