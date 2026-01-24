ICONSPORT_281204_0135

CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?

CAN 202524 janv. , 13:00
parCorentin Facy
Plusieurs joueurs du Sénégal ont été malades avant la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Des faits intrigants qui poussent les Lions de la Teranga à s’interroger sur le sort qui leur a été réservé.
La CAN 2025 aura été celle de toutes les polémiques. Sur le terrain bien sûr avec des erreurs d’arbitrage à la pelle mais aussi avec l’attitude des Sénégalais, qui ont quitté longuement le terrain en finale pour protester contre un penalty accordé à Brahim Diaz dans le temps additionnel. Mais en dehors du rectangle vert également. Après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, certains joueurs sénégalais avaient promis des révélations imminentes sur des choses s’étant déroulées avant la finale contre le Maroc.
Des joueurs tels que Krépin Diatta, Ousseynou Niang ou encore Pape Matar Sarr avaient été pris de malaise avant la finale et ont été contraints de déclarer forfait. L’accusation de l’empoissonnement n’avait pas encore officiellement été prononcée… c’est désormais chose faite. Dans une interview accordée à Sportdigital, le défenseur sénégalais Ismail Jakobs a clairement sous-entendu que ses coéquipiers avaient été victimes d’un empoisonnement.

Les graves accusations d'Ismail Jakobs 

« Je ne peux pas dire exactement ce qu’il s’est passé, car je n’ai pas toutes les preuves mais je soupçonne personnellement que trois de nos joueurs ont été empoisonnés » a révélé l’ancien défenseur de l’AS Monaco dans des propos très graves, avant de poursuivre. « Il ne s’agissait pas d’une simple intoxication alimentaire avec vomissements ou autre. Ces trois joueurs se sont réellement effondrés. C’était très effrayant. Tous les trois étaient incapables de rentrer leur langue. Ils se sont effondrés. Je ne veux accuser personne, mais ce n’était certainement pas un accident » a-t-il poursuivi.

Des accusations terrifiantes et qui, espérons-le, ne se confirmeront pas au vu de la gravité des faits. Nul doute que du côté de la CAF et de la FIFA, les investigations nécessaires seront menées afin de faire toute la lumière sur cette histoire qui aurait pu avoir de graves conséquences au vu de l’état des trois joueurs malades avant la finale de la CAN 2025.
