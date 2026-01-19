ICONSPORT_282798_0126
brahim diaz

CAN 2025 : Rami est le seul à comprendre Brahim Diaz

CAN 202519 janv. , 19:40
parHadrien Rivayrand
1
Brahim Díaz va devoir prendre du temps pour digérer sa prestation face au Sénégal, ce dimanche, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Marocain peut toutefois compter sur le soutien d’Adil Rami.
Le Maroc est passé tout près de son rêve dimanche soir face au Sénégal lors de la finale de la CAN. Les Lions de l’Atlas ont longtemps tenu tête à leurs adversaires, mais Brahim Díaz a manqué son penalty dans le temps additionnel. Pour tenter de surprendre Édouard Mendy, le joueur du Real Madrid a opté pour une Panenka, un choix qui n’a pas porté ses fruits puisque le geste a été complètement raté. Pour aggraver la situation, le Sénégal a ensuite marqué en prolongation et a remporté le titre. Brahim Díaz a fait l’objet de vives critiques au Maroc ces dernières heures, mais Adil Rami a tenu à tempérer les commentaires à son sujet.

Adil Rami comprend la logique de Diaz 

Sur l’antenne de RMC, le consultant a notamment indiqué concernant le choix du joueur du Real Madrid : « Peut-être que l’ancienne génération a fait rêver Brahim Díaz et qu’il a voulu être le héros, comme Zinédine Zidane. (...) Le timing était mauvais, ça m’a vraiment fait mal au cœur, mais on ne peut pas oublier tout ce qu’il a accompli auparavant. Je pense qu’il a voulu entrer dans l’Histoire. On se doit de le pardonner.
On sait qu’il va en prendre pour son grade et je pense à lui. On ne peut même pas imaginer ce qu’il va subir dans les prochains mois. Il assume, mais c’est fait. Il a pris ses responsabilités. Il y a une histoire avec le Maroc et les penalties. Il l’a tiré malgré la pression. La Panenka était le mauvais choix. »

Brahim Díaz va devoir se remettre les idées en place, et assez rapidement. Son club, le Real Madrid, n’est pas au meilleur de sa forme et compte sur toutes ses forces vives pour poursuivre sa progression. En plus du soutien d’Adil Rami, il a récemment pu bénéficier de celui de Kylian Mbappé. Ce n’est pas rien pour un jeune joueur qui devra encore digérer cette déception pendant un moment.
1
Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Paris n'a pas l'intention de le laisser partir

