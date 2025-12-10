CAN 2025 : Nicolas Pépé écarté, une star de la télé donne son accord

Nicolas Pépé ne jouera pas la CAN 2025 avec la Côte d'Ivoire, Emerse Faé ne l'ayant pas retenu. Une décision que comprend tout de même Malick Traoré, célèbre journaliste.

Passé par Canal+, et travaillant désormais pour NCI, La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, Malick Traoré n'a évidemment pas manqué d'évoquer le cas de Nicolas Pépé, écarté par le sélectionneur ivoirien pour la CAN. Pour l'ailier de Villarreal, c'est assurément un gros coup dur, comme il l'a reconnu sur les réseaux sociaux : « Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la La liga, à mon club de Villarreal CF et à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers ». Une décision qui est probablement à mettre en relation avec les propos de celui qui s'est moqué du Maroc dans une vidéo devenue virale. Mais Malick Traoré admet que malgré son talent, Nicolas Pépé est assurément allé trop loin et mérite finalement de ne pas jouer la CAN 2025, même si c'est un crève-cœur.

Dans une émission sur sa chaîne, le journaliste a reconnu que si Nicolas Pépé n'avait pas été retenu, il le devait aussi à ses propos récents. La communication du joueur a été mauvaise, même si c'était sur le ton de la boutade, et cela lui coûte sa présence à la CAN. « Je vais parler avec mon coeur, mais aussi avec mon cerveau. Si je parle avec mon coeur, je suis très triste pour Nicolas Pépé qui est un garçon que j’adore et que je connais bien. C’est un magnifique footballeur, qui fait une excellente saison avec Villarreal et qui a le sentiment de se faire insulter sur les réseaux sociaux, avec des propos racistes, et de ne pas être soutenu par la fédération ivoirienne, qui n’a fait aucun communiqué. C’est difficile pour lui », reconnait le journaliste de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

Malick Traoré en veut tout de même un peu à l’attaquant ivoirien. « Il faut le dire, le timing de l’interview est catastrophique. On est à quelques jours d’une grande compétition et il ne fallait pas dire cela. Ses propos sur Lafont et sur le Maroc sont catastrophiques. Il faut que cela ouvre les yeux aux sportifs qui ne doivent pas tout dire. Moi, ça m’a fait rire ce qu’il a dit, mais ce n’était pas le moment de le dire (...) Malheureusement, la décision ivoirienne est logique », reconnaît notre confrère africain.