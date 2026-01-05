ICONSPORT_281408_0032

CAN 2025 : L'Egypte continue sa route

CAN 202505 janv. , 19:45
parClaude Dautel
0
L'Égypte a souffert, mais les Pharaons se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025 après avoir battu après prolongation une valeureuse équipe du Bénin (3-1, ap). Attia avait ouvert le score pour l'Égypte à la 69e, mais les Béninois parvenaient à égaliser par Dossou (1-1, 83e). Dans la prolongation, Ibrahim marquait pour les Égyptiens (2-1, 97e), avant que sur un ultime contre Salah ne tue le suspense (3-1, 120e+4). En quart de finale, l'Égypte affrontera la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273293_0022
PSG

Trophée des champions, le PSG annule tout

ICONSPORT_267377_0058
OM

OM : Pierre Ménès découpe De Zerbi

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

Fil Info

05 janv. , 20:30
Trophée des champions, le PSG annule tout
05 janv. , 20:05
OM : Pierre Ménès découpe De Zerbi
05 janv. , 19:44
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
05 janv. , 19:30
Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir
05 janv. , 19:05
Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper
05 janv. , 19:00
L'ASSE refuse deux offres énormes pour Davitashvili
05 janv. , 18:30
Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas
05 janv. , 18:00
L'OM reçoit une offre surprise pour Medina !

Derniers commentaires

Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir

Ça t'étonnes qu'ils se soient trompés ? ^^ Eric n'a tjrs pas décuvé apparemment.

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

une tape sur les doigts vilain chenapant! ne recommence plus hein.....

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

Rien que pour la banderole insultante, il y a de quoi faire alors avec le reste… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

il sera pour moi a son vrai poste juste derriere endricks a la place de merah qui n'apporte pas grand chose car encore trop tendre

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

j ai hate de le voir a son vrai poste derriere endricks a la place de merah

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading