CAN 2025 : L'Egypte continue sa route

L'Égypte a souffert, mais les Pharaons se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025 après avoir battu après prolongation une valeureuse équipe du Bénin (3-1, ap). Attia avait ouvert le score pour l'Égypte à la 69e, mais les Béninois parvenaient à égaliser par Dossou (1-1, 83e). Dans la prolongation, Ibrahim marquait pour les Égyptiens (2-1, 97e), avant que sur un ultime contre Salah ne tue le suspense (3-1, 120e+4). En quart de finale, l'Égypte affrontera la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso.