Sénégal CAN 2025
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CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante

CAN 202506 avr. , 19:20
parHadrien Rivayrand
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C'est le flou le plus total qui continue de régner au sein du football africain. Si le Maroc a récemment été déclaré vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal n'a pas dit son dernier mot.
Mais jusqu'où cette histoire ira-t-elle ? Le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique il y a quelques mois après avoir battu le Maroc en finale. Cependant, les Lions de la Téranga avaient quitté le terrain avant le penalty raté de Brahim Diaz. De ce fait, les Lions de l'Atlas avaient déposé un recours et obtenu gain de cause : le Maroc a été désigné vainqueur de la CAN sur tapis vert par le jury d'appel de la CAF. Bien évidemment, le Sénégal ne compte pas se laisser faire et va saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le Sénégal y croit plus que jamais, mais…

Comme l’indique ces dernières heures RMC, le Sénégal peut en effet enfin lancer le processus d'appel devant le TAS après trois semaines d'attente. La Fédération Sénégalaise de Football a reçu la décision motivée du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football. Ce document précise que le jury confirme la victoire du Maroc (3-0) sur tapis vert, sans se prononcer sur les primes, les médailles ou le trophée. Reste désormais à connaître la décision définitive du TAS, qui ne devrait pas tarder, même si aucune date n'a été encore communiquée.

Lire aussi

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Tout le monde retient de nouveau son souffle entre le Maroc et le Sénégal. En tout cas, l'image du football africain se retrouve encore une fois écornée après ces décisions rocambolesques. Que ce soit du côté sénégalais ou marocain, il sera très difficile d’avancer sereinement dans le futur, sachant que ce prochain titre désigné sera automatiquement entaché par tous ces événements qui ont eu lieu pendant la finale et après.
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Derniers commentaires

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Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos

Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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