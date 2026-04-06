CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante

Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!
Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???
Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos
Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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