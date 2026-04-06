CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante

C'est le flou le plus total qui continue de régner au sein du football africain. Si le Maroc a récemment été déclaré vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal n'a pas dit son dernier mot.

Mais jusqu'où cette histoire ira-t-elle ? Le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique il y a quelques mois après avoir battu le Maroc en finale. Cependant, les Lions de la Téranga avaient quitté le terrain avant le penalty raté de Brahim Diaz. De ce fait, les Lions de l'Atlas avaient déposé un recours et obtenu gain de cause : le Maroc a été désigné vainqueur de la CAN sur tapis vert par le jury d'appel de la CAF. Bien évidemment, le Sénégal ne compte pas se laisser faire et va saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le Sénégal y croit plus que jamais, mais…

Comme l’indique ces dernières heures RMC, le Sénégal peut en effet enfin lancer le processus d'appel devant le TAS après trois semaines d'attente. La Fédération Sénégalaise de Football a reçu la décision motivée du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football. Ce document précise que le jury confirme la victoire du Maroc (3-0) sur tapis vert, sans se prononcer sur les primes, les médailles ou le trophée. Reste désormais à connaître la décision définitive du TAS, qui ne devrait pas tarder, même si aucune date n'a été encore communiquée.

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Tout le monde retient de nouveau son souffle entre le Maroc et le Sénégal. En tout cas, l'image du football africain se retrouve encore une fois écornée après ces décisions rocambolesques. Que ce soit du côté sénégalais ou marocain, il sera très difficile d’avancer sereinement dans le futur, sachant que ce prochain titre désigné sera automatiquement entaché par tous ces événements qui ont eu lieu pendant la finale et après.