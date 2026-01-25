CAN 2025 : Le Sénégal accuse officiellement le Maroc

Le Sénégal a récemment remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 aux dépens du Maroc. Une finale marquée par de nombreuses polémiques et rebondissements, qui peinent encore à passer du côté des Lions de la Téranga.

Il y a quelques jours, le Sénégal a refroidi le Maroc en s’imposant lors de la finale de la CAN 2025 . Pourtant, les Lions de l’Atlas ont longtemps cru tenir leur chance et ont même bénéficié d’une occasion en or pour soulever le trophée dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Mais un penalty mal négocié par Brahim Díaz a coûté très cher aux Marocains.

Cette finale a été marquée par plusieurs décisions arbitrales vivement contestées, notamment par le Sénégal. Des critiques similaires avaient déjà été formulées par d’autres sélections ayant affronté le Maroc au cours de la compétition. Pour la fédération sénégalaise, le constat est sans appel : « Le Maroc tient la CAF ».

Le Sénégal en a gros sur le coeur

Il y a quelques heures, Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), n'a en effet pas mâché ses mots envers le Maroc et son organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans des propos rapportés par Le Soleil : « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait. Ils ont les moyens et beaucoup de pays n’osent pas aller contre leur volonté ».

Pas de quoi calmer les tensions entre les deux pays. Le Sénégal, par la voix d’Abdoulaye Fall, a également dénoncé l’absence de sécurité lors de l’arrivée des Lions de la Téranga à la gare de Rabat.

Il faudra néanmoins rapidement tourner la page et se projeter vers la Coupe du monde 2026, aussi bien pour le Maroc que pour le Sénégal. Les deux sélections ambitionnent d’aller le plus loin possible dans la compétition. Le Sénégal a notamment été placé dans un groupe relevé, aux côtés de l’équipe de France et de la Norvège.