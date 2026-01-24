ICONSPORT_238852_0010

Afrique : Viré avant la CAN, il touche le pactole

CAN 202524 janv. , 23:00
parCorentin Facy
0
Même s’il a été viré trois semaines avant le début de la compétition, l’ex-sélectionneur du Cameroun Marc Brys a reçu une juteuse prime pour le parcours des Lions Indomptables.
Être viré trois semaines avant une compétition internationale et percevoir la prime de résultat de l’équipe, c’est la vie que Marc Brys a décidé de mener. A la stupeur générale, on apprend que l’ancien sélectionneur du Cameroun a touché 20 millions de francs CFA, soit plus de 30.000 euros, pour le parcours des Lions Indomptables, éliminés en quart de finale, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La raison est à la fois très simple et assez loufoque : Marc Brys est toujours le sélectionneur du Cameroun aux yeux du Ministère des Sports, qui gère le recrutement et l’éviction des sélectionneurs, comme le rapporte Sport News Africa.
« Qu’on l’apprécie ou non, l’administration ne peut pas suspendre unilatéralement un contrat sans base légale » a précisé un cadre du ministère au média africain. Le plus dingue dans l’histoire, c’est que de son côté, le nouveau sélectionneur David Pagou, qui a effectué la CAN dans le costume de numéro 1 du Cameroun… n’a toujours perçu aucune prime. « En l’état actuel des choses, c’est à la Fécafoot de proposer et de payer un salaire à tout le staff technique présent à la CAN 2025, puisque c’est elle qui a imposé ce staff » assure un responsable de l’institution.

Il touche 30.000 euros... sans avoir disputé la CAN

Une situation ubuesque qui met en lumière une véritable lutte d’influence entre la Fédération camerounaise de football et les autorités alors que Marc Brys, soutenu par le ministère des Sports, était en conflit ouvert avec Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de football. Quelques jours après son limogeage en décembre, Marc Brys avait d’ailleurs dézingué Samuel Eto’o, confirmant qu’il ne portait pas le président de la fédération camerounaise dans son coeur. « Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au présiden. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau » avait-il lancé. Ambiance au Cameroun…
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282664_0070
ASSE

ASSE : Deux blessés contre Reims, c'est la catastrophe

ICONSPORT_283252_0154
OM

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

ICONSPORT_283262_0008
Liga

Esp : Le Real gagne à Villarreal grâce à Mbappé

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée

Fil Info

24 janv. , 23:43
ASSE : Deux blessés contre Reims, c'est la catastrophe
24 janv. , 23:22
L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre
24 janv. , 23:02
Esp : Le Real gagne à Villarreal grâce à Mbappé
24 janv. , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée
24 janv. , 23:01
L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête
24 janv. , 22:30
PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »
24 janv. , 22:04
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
24 janv. , 22:03
L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims

Derniers commentaires

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

Justement, ferme ta gueule. Le gamin ici c'est toi. Je peux te dire que si mon fils était au débile que toi, il se mangerait des tartes dans la gueule à longueur de journée petit bâtard... Et je te parle comme bon me semble, tu vas faire quoi ? Me bloquer 😱🖕🖕 Sur ce, va te faire foutre, à chaque commentaire débile que tu postera, je serais là pour te dire de fermer ton claque merde, mange pavé qué tu es...

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Quand aubam le monstre est revenu et que gouiri c'est blessé à l épaule on a tous cru que c'était fini pour lui , il a réussi a revenir par la confiance de zerbi, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

A Marseille aussi y a beaucoup de concurrence, il a réussi a trouver ca place, c'est juste que Lyon a pas su comment utiliser, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Toi quand tu regardes un match, tu regardes que deux joueurs. Étend ta vision et tu verras pourquoi le but est accordé.

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Tellement HJ qu'il n'est pas HJ. A un moment, met le conditionnel, n'affirme pas comme si c'était une évidence. Après, il ne faut pas s'étonner de passer pour une truffe.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading