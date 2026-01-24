Afrique : Viré avant la CAN, il touche le pactole

Même s’il a été viré trois semaines avant le début de la compétition, l’ex-sélectionneur du Cameroun Marc Brys a reçu une juteuse prime pour le parcours des Lions Indomptables.

Être viré trois semaines avant une compétition internationale et percevoir la prime de résultat de l’équipe, c’est la vie que Marc Brys a décidé de mener. A la stupeur générale, on apprend que l’ancien sélectionneur du Cameroun a touché 20 millions de francs CFA, soit plus de 30.000 euros, pour le parcours des Lions Indomptables, éliminés en quart de finale, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 . La raison est à la fois très simple et assez loufoque : Marc Brys est toujours le sélectionneur du Cameroun aux yeux du Ministère des Sports, qui gère le recrutement et l’éviction des sélectionneurs, comme le rapporte Sport News Africa.

« Qu’on l’apprécie ou non, l’administration ne peut pas suspendre unilatéralement un contrat sans base légale » a précisé un cadre du ministère au média africain. Le plus dingue dans l’histoire, c’est que de son côté, le nouveau sélectionneur David Pagou, qui a effectué la CAN dans le costume de numéro 1 du Cameroun… n’a toujours perçu aucune prime. « En l’état actuel des choses, c’est à la Fécafoot de proposer et de payer un salaire à tout le staff technique présent à la CAN 2025, puisque c’est elle qui a imposé ce staff » assure un responsable de l’institution.

Il touche 30.000 euros... sans avoir disputé la CAN

Une situation ubuesque qui met en lumière une véritable lutte d’influence entre la Fédération camerounaise de football et les autorités alors que Marc Brys, soutenu par le ministère des Sports, était en conflit ouvert avec Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de football. Quelques jours après son limogeage en décembre, Marc Brys avait d’ailleurs dézingué Samuel Eto’o, confirmant qu’il ne portait pas le président de la fédération camerounaise dans son coeur. « Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au présiden. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau » avait-il lancé. Ambiance au Cameroun…