Afrique : Viré avant la CAN, il touche le pactole

Justement, ferme ta gueule. Le gamin ici c'est toi. Je peux te dire que si mon fils était au débile que toi, il se mangerait des tartes dans la gueule à longueur de journée petit bâtard... Et je te parle comme bon me semble, tu vas faire quoi ? Me bloquer 😱🖕🖕 Sur ce, va te faire foutre, à chaque commentaire débile que tu postera, je serais là pour te dire de fermer ton claque merde, mange pavé qué tu es...
Quand aubam le monstre est revenu et que gouiri c'est blessé à l épaule on a tous cru que c'était fini pour lui , il a réussi a revenir par la confiance de zerbi, chaque entraîneur est différent
A Marseille aussi y a beaucoup de concurrence, il a réussi a trouver ca place, c'est juste que Lyon a pas su comment utiliser, chaque entraîneur est différent
Toi quand tu regardes un match, tu regardes que deux joueurs. Étend ta vision et tu verras pourquoi le but est accordé.
Tellement HJ qu'il n'est pas HJ. A un moment, met le conditionnel, n'affirme pas comme si c'était une évidence. Après, il ne faut pas s'étonner de passer pour une truffe.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🇨🇲 Un nouvel épisode ubuesque au #Cameroun ! David Pagou, sélectionneur à la CAN, est sans contrat ni salaire 💵 Marc Brys, évincé par la Fecafoot mais pas officiellement par le ministère des Sports, est toujours payé et a empoché la prime #CAN2025 🤔Vos avis sur cet