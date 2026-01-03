ICONSPORT_281229_0026

CAN 2025 : Le Mali écœure la Tunisie au bout de la nuit

CAN 202503 janv. , 22:57
parMehdi Lunay
0
Huitième de finale de la CAN 2025 : 
Stade Mohamed V (Casablanca)
Mali-Tunisie 1-1 après prolongation (3 tab à 2)
Buts : Sinayoko (90e+6 sp) pour le Mali ; Chaouat (88e) pour la Tunisie
Exclusion : W.Coulibaly (26e) pour le Mali
0
