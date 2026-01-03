CAN 2025 : Le Mali écœure la Tunisie au bout de la nuit

Huitième de finale de la CAN 2025 :

Stade Mohamed V (Casablanca)

Mali-Tunisie 1-1 après prolongation (3 tab à 2)

Buts : Sinayoko (90e+6 sp) pour le Mali ; Chaouat (88e) pour la Tunisie

Exclusion : W.Coulibaly (26e) pour le Mali