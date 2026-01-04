CAN 2025 : Brahim Diaz encore héros du Maroc

Huitièmes de finale de la CAN 2025

Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat

Le Maroc bat la Tanzanie : 1 but à 0

But pour le Maroc : Brahim Diaz (64e)

Le Maroc a validé sa présence pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations suite à sa victoire face à la Tanzanie ce dimanche. Les Lions de l'Atlas pourront remercier Brahim Diaz, seul buteur de la rencontre à la 64e minute.