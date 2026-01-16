Beye, le devin qui connaît déjà le vainqueur de la CAN

Juste avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Habib Beye avait prédit la finale entre le Maroc et le Sénégal. Un sacré pronostic de la part de l’entraîneur du Stade Rennais qui a évidemment sa préférence parmi les deux finalistes.

C’est vrai, le Maroc et le Sénégal faisaient partie des grands favoris de cette CAN 2025 . Il n’empêche qu’Habib Beye a fait fort. A la veille du match d’ouverture de la compétition, l’entraîneur du Stade Rennais avait accordé un entretien au site officiel de son club. Une interview durant laquelle le Franco-Sénégalais avait prédit la bonne affiche en finale.

« J'aimerais voir pour mon pays une finale Maroc-Sénégal parce qu'il y aurait une ambiance exceptionnelle, avait confié le jeune technicien. Et bien sûr, vous connaissez ma volonté que le Sénégal remporte une deuxième Coupe d'Afrique. » En tant qu’ancien international sénégalais (45 sélections), Habib Beye a évidemment une affection particulière pour les Lions de la Teranga. Son pronostic n’est pas forcément objectif. Quoi qu’il en soit, le jeune technicien prédisait une victoire de ses compatriotes lors de la finale programmée dimanche.