Beye, le devin qui connaît déjà le vainqueur de la CAN

CAN 202516 janv. , 17:00
parEric Bethsy
Juste avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Habib Beye avait prédit la finale entre le Maroc et le Sénégal. Un sacré pronostic de la part de l’entraîneur du Stade Rennais qui a évidemment sa préférence parmi les deux finalistes.
C’est vrai, le Maroc et le Sénégal faisaient partie des grands favoris de cette CAN 2025. Il n’empêche qu’Habib Beye a fait fort. A la veille du match d’ouverture de la compétition, l’entraîneur du Stade Rennais avait accordé un entretien au site officiel de son club. Une interview durant laquelle le Franco-Sénégalais avait prédit la bonne affiche en finale.
« J'aimerais voir pour mon pays une finale Maroc-Sénégal parce qu'il y aurait une ambiance exceptionnelle, avait confié le jeune technicien. Et bien sûr, vous connaissez ma volonté que le Sénégal remporte une deuxième Coupe d'Afrique. » En tant qu’ancien international sénégalais (45 sélections), Habib Beye a évidemment une affection particulière pour les Lions de la Teranga. Son pronostic n’est pas forcément objectif. Quoi qu’il en soit, le jeune technicien prédisait une victoire de ses compatriotes lors de la finale programmée dimanche.
« Je pense qu'on a un mélange de générations avec des joueurs qui l'ont déjà gagnée (en 2021) et de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont dans de très grands clubs aujourd'hui. Il faut qu'on continue à progresser en tant que continent à travers les titres. Parce qu'on oublie de le dire, mais aujourd'hui on aurait peut-être mérité d'avoir trois étoiles mais on n'en a qu'une. On a perdu deux finales (2019 et 2002) donc il faudrait qu'on arrive à aller chercher une deuxième Coupe d'Afrique. Mais je vois bien une finale Maroc-Sénégal. En tout cas, je l'espère », osait Habib Beye, dont le défenseur central à Rennes Abdelhamid Aït Boudlal fait partie de la sélection marocaine.
Derniers commentaires

Ça chauffe au Parc avant PSG-LOSC

Tu dis n'importe quoi c'est pas du tout ce qui c'est passer .... tu es vraiment lobotomisé ....

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

jamais entendu parlé

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

De ce qu'on peut voir de lui sur les vidéos, il a l'air d'avoir vraiment un potentiel intéressant, avec beaucoup de technique, fort en dribble et très rapide. Espérons qu'il s'adapte vite.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Il manque quand même de technique et ne joue peut-être pas à sa place car il n'a pas l'instinct du renard de surface. Mais, physiquement, il est vraiment très fort car il a bien récupéré d'une blessure difficile. Il faut espérer qu'il soit bon à Getafe pour qu'ils lèvent leur option.

PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

MU ne veut pas de LE ? C'est LE qui ne veut pas de MU. "il n’a pas fait ses preuves en Premier League." Thomas Tuchel n'avez jamais entrainé en PL, et dès la 1ère saison à Chelsea, il gagne la CL. Pep Guardiola avait entrainé en PL avant de devenir entraineur de Man City ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading